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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Суд оштрафовал москвича за прогулку с собакой

Происшествия

Жителя Москвы Иисуса Воробьева задержали во время прогулки с собакой в парковой зоне возле Патриарших прудов, которая в настоящий момент закрыта для посещения из-за коронавируса. Пресненский суд Москвы оштрафовал его на 1 тыс. рублей.

Заседание проходило по видеосвязи, Воробьев и его адвокат находились в этот момент в здании Пресненского ОВД.

Как пояснили в полиции, 4 апреля при патрулировании парковой зоны на Патриарших прудах был замечен молодой человек с собакой. Сотрудники полиции неоднократно предупреждали его о нарушении правил режима самоизоляции. Но тот начал пререкаться с патрульными, за что и был задержан и доставлен в отделение.

Воробьеву грозил штраф, либо до тысячи рублей, либо административный арест до 15 суток. На первый раз москвич отделался штрафом.

Как ранее сообщала "Правда.ру" о том, что тесты на коронавирус и аппараты ИВЛ будут ввозиться в Россию беспошлинно.

Темы москва полиция коронавирус
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