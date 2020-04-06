Легковой и грузовой автомобили столкнулись 6 апреля в 14:50 на 14-м километре автодороги Сафоново — Помары в Зеленодольском муниципальном районе Татарстана.

"Водитель автомобиля Lada Granta 1977 года рождения, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем Scania. В результате ДТП водитель легкового автомобиля и два его пассажира (1979 г. р. и 1991 г. р.) скончались на месте происшествия", — сообщили в пресс-службе республиканского МВД.