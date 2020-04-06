Глава районного ГИБДД в Новосибирской области устроил "пьяное" ДТП

Майор полиции протаранил несколько машин и попытался скрыться, но его задержали другие участники ДТП.

Как сообщает канал "Рен-ТВ" со слов очевидцев аварии, полицейский был сильно пьян. Сначала он протаранил одну машину, потом попытался скрыться и повредил еще три автомобиля.

Нарушителя в погонах задержали сами же пострадавшие автомобилисты, сдали его на руки прибывшему на вызов экипажу полиции и потребовали, чтобы он при них сдал тест на алкоголь.

"В настоящее время ГУ МВД РФ по Новосибирской области по данному факту проводится служебная проверка. Сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесёт наказание в соответствии с действующим законодательством", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

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