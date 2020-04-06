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Источник Правда.Ру

В Воронеже интернет-аферисты пытались удрать от полиции через окно

Происшествия » Парад мошенников

В Воронежской области возбуждено уголовное дело о мошенничестве в отношении двоих 30-летних местных жителей.

Подозреваемые промышляли по простой схеме: размещали на сайте бесплатных объявлений информацию о продаже товаров, просили внести предоплату и скрывались.

К примеру, один из потерпевших рассказал оперативникам, что нашел объявление о продаже лодочного мотора на одном из сайтов. Мнимые продавцы попросили с него предоплату за товар, а получив 50 тысяч рублей, перестали выходить на связь.

Было зарегистрировано порядка 20 фактов подобного дистанционного мошенничества, ущерб потерпевшим составил более 300 тысяч рублей

"Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области установили личности и местонахождение подозреваемых. Накануне, с целью их задержания, оперативники прибыли по месту жительства злоумышленников, однако последние во избежание ответственности покинули жилище через окно второго этажа многоквартирного дома. Полицейскими было организовано их преследование, и, несмотря на оказанное сопротивление, аферисты были задержаны", — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В настоящее время подозреваемые задержаны и заключены под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, как на жителя Подмосковья дважды совершили налет одни и те же грабители.

Темы полиция преступление мошенничество
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