В настоящий момент на территории девяти регионов России шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными паводком от "большой земли".
Речь идет о деревнях и селах Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов, — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.
По его словам, в зоне подтопления оказались 16 небольших мостов местного значения и четыре участка автомобильных дорог. В жилые дома вода пока что нигде не зашла.
Территориальные органы МЧС во всех регионах, затронутых паводком, переведены в режим повышенной готовности.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что украинским пожарным удалось потушить возгорание в районе Чернобыльской АЭС.
Пока решили защитить только детей и подростков.