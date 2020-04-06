Более полутора десятков сел в регионах отрезаны паводком

В настоящий момент на территории девяти регионов России шестнадцать населенных пунктов оказались отрезанными паводком от "большой земли".

Речь идет о деревнях и селах Уральского, Приволжского и Центрального федеральных округов, — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

По его словам, в зоне подтопления оказались 16 небольших мостов местного значения и четыре участка автомобильных дорог. В жилые дома вода пока что нигде не зашла.

Территориальные органы МЧС во всех регионах, затронутых паводком, переведены в режим повышенной готовности.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что украинским пожарным удалось потушить возгорание в районе Чернобыльской АЭС.