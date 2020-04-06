В Петербурге мошенники обманули ветеранов на семь миллионов рублей

По делу о мошенничестве проходят двадцать человек, которые продавали пожилым людям биологически активные добавки под видом лекарств за огромные деньги.

Суд в Петербурге вынес приговор по делу о мошенничестве в отношении Игоря Калачева, Олега Суслова и 18 причастных лиц.

Как установили следствие и суд, Калачев и Суслов в Санкт-Петербурге организовали преступную группу. Заполучив в свое распоряжение персональные данные пожилых людей, в том числе жителей блокадного Ленинграда и ветеранов ВОВ, мошенники звонили им по телефону и представлялись врачами.

Особых сложностей с тем, чтобы убедить стариков, что у них есть проблемы со здоровьем, у злоумышленников не было

Затем ветеранов уговаривали купить биологически активные добавки под видом лекарств, за крупные суммы денег.

Следствием установлены 18 эпизодов преступной деятельности злоумышленников, в ходе которых они похитили у потерпевших около 7 млн рублей.

"В ходе обысков следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было изъято 2 млн рублей, средства связи, через которые осуществлялись звонки потерпевшим, "черная" бухгалтерия и иная документация, имеющая значение для дела", — рассказали в пресс-службе СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжалось более двух лет, его общий объем составил более 400 томов.

Приговором суда Калачеву и Суслову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому, их соучастникам назначено наказание в виде условного лишения свободы, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Петербурге будут судить гражданина Испании за организацию наркоторговли.