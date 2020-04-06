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Источник Правда.Ру

Гражданина Испании будут судить в Петербурге за контрабанду кокаина

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Суд в Петербурге будет рассматривать уголовное дело против гражданина Эквадора и Испании Альфонсо Санчеса.

Следствие считает его активным участником международной преступной группировки, которая планировала наладить регулярные поставки в Россию кокаина из Эквадора.

Уголовное дело возбуждено по статье о контрабанде наркотических средств. По сообщению суда, Санчес просит рассматривать дело с участием присяжных.

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"Обвинение считает, что гражданин Эквадора и Испании Санчес, вступил в организованную преступную группу (ОПГ), которую создал Кинонес Франсиско Шавье Кортес. В 2018 году Кортес предложил Санчесу участвовать в поставке кокаина из Эквадора в Россию, обещав 10 тыс. евро за совершение одной поставки. Санчес согласился на сделку. Во время проведения ЧМ-2018 Кортес приказал неустановленному лицу найти покупателя "пробной" партии кокаина в количестве 7 кг", — сообщает ТАСС.

Кокаин должен был поставляться в Санкт-Петербург на морских судах. Планировалось раз в неделю привозить по 50 кг наркотиков.

Санчес был задержан после спецоперации по внедрению в преступную группу сотрудника полиции.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Кемеровской области полиция закрыла интернет-магазин по продаже наркотиков.

Темы кокаин полиция наркотики петербург
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