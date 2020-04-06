В Кузбассе полиция закрыла интернет-магазин по продаже наркотиков

По данным следствия, 32-летний житель города Кемерова организовал преступную группу, в которую вовлек трех своих знакомых.

В дачном домике, расположенном в Топкинском районе Кемеровской области, подельники организовали нарколабораторию. Произведенные наркотики фасовали и прятали в тайники, расположенные на территории Кузбасса, а также в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Новом Уренгое.

Сбывали наркотики через собственный интернет-магазин за криптовалюту

"Полицейские изъяли в общей сложности 0,5 килограмма мефедрона, 2,5 килограмма так называемой "соли", а также более 100 литров различных прекурсоров, оборудование для их производства и другие улики, имеющие значение для следствия. Задержанные стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела и по ходатайству следователя были заключены под стражу", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Уголовное дело направленно в суд. Участникам преступной группы может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Подмосковье полицейскими ликвидирована нарколаборатория.