По данным следствия, 32-летний житель города Кемерова организовал преступную группу, в которую вовлек трех своих знакомых.
В дачном домике, расположенном в Топкинском районе Кемеровской области, подельники организовали нарколабораторию. Произведенные наркотики фасовали и прятали в тайники, расположенные на территории Кузбасса, а также в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге и Новом Уренгое.
"Полицейские изъяли в общей сложности 0,5 килограмма мефедрона, 2,5 килограмма так называемой "соли", а также более 100 литров различных прекурсоров, оборудование для их производства и другие улики, имеющие значение для следствия. Задержанные стали фигурантами многоэпизодного уголовного дела и по ходатайству следователя были заключены под стражу", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Уголовное дело направленно в суд. Участникам преступной группы может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, добавили в ведомстве.
Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Подмосковье полицейскими ликвидирована нарколаборатория.
Пока решили защитить только детей и подростков.