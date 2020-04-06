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Источник Правда.Ру

В Подмосковье поймали наркокурьера с крупной партией героина

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

На автодороге М-4 "Дон" в районе Каширы сотрудниками полиции был остановлен автомобиль. Вместе с водителем в нем находился 27-летний пассажир, житель Липецкой области, у которого во внутреннем кармане куртки обнаружили полимерный пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что порошок — это героин общим весом около 600 граммов

"По данному факту следователем Следственного отдела ОМВД России по городскому округу Кашира возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы", — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что в Подмосковье полицейские ликвидировали нарколабораторию.

Темы героин полиция наркотики подмосковье
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