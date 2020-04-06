У жителя Ставрополья изъят осетр более чем на полмиллиона рублей

Крупную партию краснокнижного осетра нашли в машине жителя Кировского района Ставропольского края.

При осмотре автомобиля 57-летнего мужчины полицейские обнаружили 11 полимерных пакетов с частями рыб семейства осетровых. Никаких документов на рыбу и разрешений на перевозку груза у мужчины не оказалось.

"Экспертизой установлено, что обнаруженная рыба относится к семейству осетровых и является особо ценным водным биологическим ресурсом, охраняемым международными договорами Российской Федерации, и занесена в Красную книгу России. Ввиду угрозы исчезновения данного вида её добыча и вылов запрещены", — сообщили в региональном ГУ МВД.

Общая стоимость изъятого осетра составила более 650 тысяч рублей

Полицейским мужчина рассказал, что купил рыбу в соседнем регионе у незнакомых ему лиц. Возбуждено уголовное дело, теперь оперативники ищут продавцов краснокнижного осетра.

Ранее "Правда.ру" рассказывала, что в ряде регионов России из-за коронавируса запретили весеннюю охоту.