Мужчину на Патриарших задержали за невыполнение требований полиции

В Москве оштрафовали мужчину, выгуливавшего собаку на Патриарших прудах. Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу Москве, он был задержан за невыполнение законных требований полиции.

В МВД напомнили, что мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому до 1 мая запрещено посещать парки.

"Сотрудники полиции несколько раз предупредили мужчину о нарушении правил режима самоизоляции, но он не стал реагировать на замечания", — сообщается в пресс-релизе.

В результате москвич был задержан. Мужчину доставили в ОМВД Хамовники. Его собаку потом забрала супруга.

В отношении мужчины составили административный протокол.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве не будут вводить жесткий пропускной режим.