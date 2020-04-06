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Источник Правда.Ру

Подпольную нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Полицейские закрыли подпольную нарколабораторию в Подмосковье.

В одном из частный домов было изъято более 20 кг мефедрона, 52 единицы лабораторного оборудования, более 160 килограммов прекурсоров, 200 килограммов химических реактивов.

"На территории городского округа Истра ликвидирована подпольная лаборатория по производству наркотического средства мефедрон, оборудованная в арендованном коттедже. Задержаны четверо подозреваемых, среди которых предполагаемый организатор противоправной деятельности, а также лица, участвовавшие в производстве запрещенных веществ", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Также были задержаны двое межрегиональных курьеров, которые доставляли наркотики в Калужскую, Курскую, Воронежскую, Ростовскую и Саратовскую области. У них изъяли еще пять кг запрещенных веществ.

Возбуждено уголовное дело, все задержанные на время следствия заключены под стражу, — добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.ру" сообщала о ликвидации крупной нарколаборатории в Тверской области.

Темы мвд полиция наркотики подмосковье нарколаборатория
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