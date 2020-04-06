В Марий Эл задержан подозреваемый в тройном убийстве

В Республике Марий Эл 48-летнему местному жителю предъявлено обвинение по статье в убийстве двух и более лиц, в том числе детей.

По данным следствия, убийство произошло 31 марта в городе Волжске, где были обнаружены тела 31-летней женщины, а также 14-летнего мальчика и 11-летней девочки.

"Благодаря грамотно спланированным следственным действиям и оперативно-розыскным мероприятиям сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации и полиции удалось установить лицо, причастное к совершению преступления, и задержать его. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Мотивом убийства стала длительные неприязненные отношения мужчины с бывшей женой, родственники которой и были им убиты. Другие подробности не разглашаются в интересах следствия.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что в Рязанской области задержан мужчина, расстрелявший из ружья пять человек во дворе своего дома.