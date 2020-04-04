В пятиэтажном жилом доме в Орехово-Зуево произошел взрыв бытового газа. Полностью разрушенными оказались две квартиры. Частичные разрушения наблюдаются с первого по пятый этаж. Погиб один человек, ещё четыре получили травмы.
К месту происшествия вылетел министр МЧС Евгений Зиничев на вертолете. На месте инцидента работают 84 спасателя и 27 единиц техники.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.