На Камчатке зарегистрировано землетрясение в 5,7 балла

Эпицентр зафиксировали в акватории Тихого океана рядом с российскими Командорскими островами. Это примерно в 1,5 км от острова Беринга. Информация поступила в 9:18 по Москве. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ближайший населённый пункт от эпицентра землетрясения село Никольское, в котором проживает чуть больше 700 человек. Пострадавших нет.