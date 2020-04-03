В Хабаровске задержали группу телефонных мошенников

В Хабаровске задержаны двое местных жителей по подозрению в мошенничестве.

Ранее злоумышленники отбывали срок в одной колонии, а выйдя на свободу, решили организовать совместный "бизнес".

Схема использовалась известная, но тем не менее все еще рабочая: злоумышленники звонили жителям Хабаровска и, представившись их родственниками или друзьями, сообщали, что попали в дорожно-транспортное происшествие.

Объясняя, что ситуация безвыходная, они просили перевести им деньги якобы на восстановление разбитой машины

Как ни странно, доверчивые граждане регулярно отправляли им деньги на указанные счета.

"Отслеживая перемещения подозреваемых по городу, оперативники выставили засады, и вскоре злоумышленники были задержаны. В ходе осмотра их автомобиля полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел. В настоящее время фигуранты дали признательные показания в совершении семи мошенничеств. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, как в Астрахани при ремонте теплотрассы мошенническим путем украли 78 миллионов рублей.