В Хабаровске задержаны двое местных жителей по подозрению в мошенничестве.
Ранее злоумышленники отбывали срок в одной колонии, а выйдя на свободу, решили организовать совместный "бизнес".
Схема использовалась известная, но тем не менее все еще рабочая: злоумышленники звонили жителям Хабаровска и, представившись их родственниками или друзьями, сообщали, что попали в дорожно-транспортное происшествие.
Как ни странно, доверчивые граждане регулярно отправляли им деньги на указанные счета.
"Отслеживая перемещения подозреваемых по городу, оперативники выставили засады, и вскоре злоумышленники были задержаны. В ходе осмотра их автомобиля полицейскими обнаружены и изъяты мобильные телефоны, которые имеют доказательственное значение для уголовных дел. В настоящее время фигуранты дали признательные показания в совершении семи мошенничеств. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в пресс-службе МВД РФ.
Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, как в Астрахани при ремонте теплотрассы мошенническим путем украли 78 миллионов рублей.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.