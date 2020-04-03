Экс-директора дилерского автоцентра в Воронеже подозревают в мошенничестве на сумму более 210 миллионов рублей.
Мужчина заключил более ста договоров купли-продажи, комиссии и лизинга автомобилей как с физическими, так и с юридическими лицами.
Всем покупателям была гарантирована своевременная поставка машин, но данные обязательства выполнены не были.
"Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по г. Воронежу в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере")", — сообщили в пресс-службе региональной полиции.
За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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