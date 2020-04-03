В Свердловской области задержан подозреваемый в убийстве восьми человек

Ранее несудимый житель Свердловской области 1991 года рождения задержан по делу о поджоге и убийстве восьми человек.

Поздним вечером26 марта 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме по улице Омской в Екатеринбурге.

В здании находилось 8 человек, все они погибли

В качестве подозреваемого задержан официально неработающий ранее несудимый местный житель.

"Подозреваемый допрошен, в ближайшее время планируется предъявление задержанному соответствующего обвинения, будут выполняться и иные следственные действия с участием подозреваемого (в частности, проведение судебной психиатрической экспертизы). Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу", — сообщили в СК РФ.

Кроме того, мужчину проверят на причастность к аналогичным преступлениям, связанным с поджогами жилых домов. Мотив преступления в настоящее время также выясняется, добавили в ведомстве.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала, что в Ярославле трое мужчин задержаны по подозрению в убийстве и поджоге.