Следователям удалось раскрыть изнасилование и убийство, совершенное с особой жестокостью более 25 лет назад.
По этому делу предъявлено обвинение 45-летнему жителю города Березники Пермского края.
Следствием и судом установлено, что 25 июня 1994 года в городе Березники в лесном массиве обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой познакомился в этот же день на автобусной остановке.
Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако в мае 2019 года удалось установить личность преступника благодаря генотипоскопической экспертизе, показавшей почти 100-процентное совпадение генотипа обвиняемого и генотипа, выявленного на вещественных доказательствах с места преступления.
Преступник, который в настоящее время уже находится в колонии за совершение других тяжких преступлений, может добавить к своему сроку еще один гораздо более существенный.
"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.
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