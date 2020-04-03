Тест ДНК помог раскрыть убийство в Пермском крае

Следователям удалось раскрыть изнасилование и убийство, совершенное с особой жестокостью более 25 лет назад.

По этому делу предъявлено обвинение 45-летнему жителю города Березники Пермского края.

Следствием и судом установлено, что 25 июня 1994 года в городе Березники в лесном массиве обвиняемый изнасиловал несовершеннолетнюю девушку, с которой познакомился в этот же день на автобусной остановке.

Он зверски избил ее и задушил

Долгое время преступление оставалось нераскрытым. Однако в мае 2019 года удалось установить личность преступника благодаря генотипоскопической экспертизе, показавшей почти 100-процентное совпадение генотипа обвиняемого и генотипа, выявленного на вещественных доказательствах с места преступления.

Преступник, который в настоящее время уже находится в колонии за совершение других тяжких преступлений, может добавить к своему сроку еще один гораздо более существенный.

"В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

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