В Петербурге суд привлек к административной ответственности женщину, которая нарушила режим самоизоляции.
Она вернулась из Турции и должна была соблюдать карантин в течение 14 дней. Но на второй день она пошла за покупками в магазин, нарушив обязательство находиться дома.
Женщина свою вину не признает. В суд она не пришла, но ее оповестили о решении телефонограммой.
Петербурженку признали виновной по статье "Неповиновение законному решению органа, осуществляющего государственный надзор" и назначили ей штраф в размере 500 рублей.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве утвердили штрафы за нарушение самоизоляции.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.