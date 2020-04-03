Прилетевшую из Турции петербурженку оштрафовали за нарушение карантина

В Петербурге суд привлек к административной ответственности женщину, которая нарушила режим самоизоляции.

Она вернулась из Турции и должна была соблюдать карантин в течение 14 дней. Но на второй день она пошла за покупками в магазин, нарушив обязательство находиться дома.

Женщина свою вину не признает. В суд она не пришла, но ее оповестили о решении телефонограммой.

Петербурженку признали виновной по статье "Неповиновение законному решению органа, осуществляющего государственный надзор" и назначили ей штраф в размере 500 рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Москве утвердили штрафы за нарушение самоизоляции.