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Источник Правда.Ру

В Сочи выявлен первый поддельный пропуск на свободное передвижение

Происшествия » Человеческий фактор

Поддельный спецпропуск, который дает право на передвижение на личном транспорте в условиях карантина, нашли у жительницы Сочи. Теперь ей может грозить до полугода лишения свободы за подделку документов.

Липовый спецпропуск полицейские выявили в ходе рейда по магазинам города

Местная жительница при проверке предоставила документ, дающий ей право беспрепятственно перемещаться к месту работы и обратно в условиях карантина. Однако его подлинность вызвала сомнение у стражей порядка.

Выяснилось, что женщина скачала образец пропуска с интернет-сайта администрации Краснодарского края, где он фигурировал в качестве приложения к постановлению главы региона. Затем она распечатала его на принтере и самостоятельно заполнила.

"В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков". Максимальное наказание, которое грозит правонарушительнице — арест на срок до шести месяцев", — сообщили в сочинском УВД.

Напомним, что в Краснодарском крае официально действует режим карантина из-за коронавируса. Гражданам запрещено без причин передвигаться по улицам, кроме посещения ближайших аптек и продуктовых магазинов, также разрешается посещать пожилых родственников, чтобы передать им продукты и лекарства.

Ранее "Правда.ру" рассказывала, что в Сочи режим карантина за прошедшие сутки нарушили более 400 человек.

Темы сочи полиция карантин спецпропуск коронавирус подделка документов
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