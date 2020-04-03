Замминистра в Челябинской области подозревают в получении взятки

По мнению следствия, это был типичный откат. Когда чиновник оплачивает подрядчику выполненные работы при условии, что часть денег возвращают лично ему.

Уголовное дело возбуждено в отношении заместителя министра строительства и инфраструктуры Челябинской области, женщину обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По данным следствия, подозреваемая в 2016–2017 годах получила взятку в сумме 2,2 млн рублей от руководителя коммерческой организации за совершение действий, которые и так входили в круг ее служебных полномочий. Речь идет об оплате за исполнение договорных обязательств по муниципальным контрактам.

"Преступление выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ России, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения", — сообщили в СК РФ.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, что в Саратовской области бывшую судью будут судить за взятки.