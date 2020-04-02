Директор двух компаний не заплатил налоги - почти 100 млн рублей

В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора двух местных компаний, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, подозреваемый, возглавляя одновременно два общества с ограниченной ответственностью, регулярно и осознанно включал недостоверные сведения в налоговые декларации.

Таким образом за 2017-2018 годы ему удалось уклониться от уплаты налогов в бюджет на сумму более 63 млн рублей по одному из предприятий и на сумму более 31 млн рублей по второму.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете России.

Ранее "Правда.ру" рассказывала об уголовном деле в отношении замначальника Северной железной дороги, которого подозревают в получении крупной взятки.