В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело в отношении директора двух местных компаний, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.
По версии следствия, подозреваемый, возглавляя одновременно два общества с ограниченной ответственностью, регулярно и осознанно включал недостоверные сведения в налоговые декларации.
Таким образом за 2017-2018 годы ему удалось уклониться от уплаты налогов в бюджет на сумму более 63 млн рублей по одному из предприятий и на сумму более 31 млн рублей по второму.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в Следственном комитете России.
Ранее "Правда.ру" рассказывала об уголовном деле в отношении замначальника Северной железной дороги, которого подозревают в получении крупной взятки.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.