Жительница Чечни пыталась купить ребенка за 650 тысяч рублей

В качестве продавца ребенка выступила ее знакомая из Республики Ингушетия. Обе получили по четыре года колонии.

Как выяснило следствие, жительница Чечни не смогла законным образом усыновить мальчика для воспитания в своей семье и решила купить ребенка. Ее знакомая из Республики Ингушетия согласилась найти для нее новорожденного мальчика за 650 тысяч рублей.

В январе 2019 года она перевезла ребенка из Махачкалы в Чеченскую Республику.

Факт купли-продажи был установлен сотрудниками МВД по Чеченской Республике в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий

"Приговором суда подсудимой, продавшей ребенка, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимой, купившей ребенка, судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отсрочкой реального отбывания до достижения ее малолетней дочерью четырнадцатилетнего возраста", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

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