Полиция ликвидировала нарколабораторию в Тверской области

Деятельность подпольных химиков пресекли полицейские в Тверской области.

Незаконную лабораторию злоумышленники разместили на территории частного домовладения в Калининском районе Тверской области.

В ходе спецоперации были задержаны двое подозреваемых. В одном из строений оперативники обнаружили свыше килограмма мефедрона, а также 2 400 литров различных реактивов.

Также изъято оборудование, которое использовалось для изготовления синтетических наркотиков, в том числе установка для химического синтеза и реактор.

"По данному факту следователем СЧ СУ УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 228.1 УК РФ ("незаконное производство наркотических средств"). В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о задержании в Калужской области наркоторговцев с крупной партией героина.