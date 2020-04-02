Замначальника Северной железной дороги попался на взятке

В Республике Коми заместителя начальника Северной железной дороги подозревают в получении крупной взятки.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично и через посредника взятки в виде денег за незаконные действия группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

В ходе следствия установлено, что заместитель начальника Северной железной дороги филиала ОАО "РЖД" получил от предпринимателя денежные средства в сумме более 1 млн рублей.

Взамен подозреваемый обещал обеспечить предпринимателю возможность перевозки по железной дороге грузов с нарушениями действующего законодательства.

"В настоящее время подозреваемый задержан. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается," — сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о задержании преступника, который 25 лет скрывался от следствия.