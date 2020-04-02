Под суд пойдет генеральный директор местной строительной подрядной организации, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствием установлено, что в апреле 2016 года между одним из крупнейших в регионе производителей тепловой и электрической энергии компанией "Лукойл-Астраханьэнерго" и строительной компанией был заключен договор.
Фирма обязалась провести ремонт и модернизацию тепловых сетей, в том числе заменить трубы.
Поскольку объем работ был большим, строительная фирма привлекла субподрядную организацию "МФ Аристей" для замены тепловых сетей на одном из участков теплотрассы.
В период с апреля по июль 2016 года генеральный директор фирмы "МФ Аристей" похитил не менее 78 миллионов рублей из денег, выделенных на строительные работы.
Схема была простой: по документам трубы были новые, а на самом деле, старые трубы менялись на такие же старые.
"В результате преступной деятельности ущерб фактически нанесен жителям Астрахани в связи с включением затрат ресурсоснабжающей организации в тарифы по оплате коммунальных платежей по произведенным работам," — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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