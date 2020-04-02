В Крыму избили полицейского, который попросил соблюдать карантин

Поздним вечером 29 марта возле автостанции поселка Симеиза сотрудники полиции сделали замечание четырем мужчинам, которые находились в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчинам напомнили, во-первых, о том, что находиться в нетрезвом виде в общественных местах запрещено, а, во-вторых, о необходимости соблюдать режим самоизоляции во время пандемии коронавируса.

В итоге мужчина-полицейский был избит, а его напарницу оскорбили нецензурной бранью. Немногим позже злоумышленников задержали.

"Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело в отношении четверых мужчин за избиение и оскорбление полицейских," — сообщили в пресс-службе следственного управления.

Следствие готовится предъявить фигурантам уголовного дела обвинение по ст. 318 УК РФ на ч. 2 ("Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителей власти").

Ранее "Правда.ру" сообщила, что за сутки 1 апреля в России коронавирусом заразились более 770 человек.