Американец, планировавший теракты у Белого дома, признал свою вину

Гражданин США Хашер Джаляль Тахиб может угодить в тюрьму на 15 лет за планирование взрывов в Вашингтоне.

В марте 2018 года ФБР получила информацию о подготовке терактов в Вашингтоне. В ходе расследования выяснилось, что житель Атланты Хашер Джаляль Тахиб подал прошение о получении загранпаспорта и планирует совершить ряд терактов в столице государства, после чего скрыться за рубежом.

В качестве мишеней американец выбрал Белый дом, мемориал Аврааму Линкольну и столичную синагогу, а также статую Свободы в Нью-Йорке.

Тахиб был задержан в январе прошлого года во время подставной встречи с торговцами оружием. 23-летний молодой человек для проведения терактов намеревался купить ручные гранаты, винтовки и взрывчатку.

"Житель американского штата Джорджия признал себя виновным в попытке уничтожить здания государственных учреждений США и в планировании взрывов у Белого дома и других объектов в Вашингтоне. 23-летнему Хашеру Джалялю Тахибу грозит наказание в виде 15 лет лишения свободы," — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции США.

Суд планирует избрать меру наказания Тахиба 23 июня.

Ранее "Правда.ру" сообщала о задержании двоих студентов на Сахалине, которые планировали теракт в техникуме.