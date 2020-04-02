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Источник Правда.Ру

Жительница Кузбасса отомстила знакомой, “заразив” ее коронавирусом

Происшествия

В Новокузнецке женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее знакомая заболела коронавирусом. Таким образом она решила отмстить ей за невыплату долга.

В полицию обратились медики местной станции "скорой помощи". Они рассказали, что приняли звонок от пациентки, которая рассказала, будто несколько дней назад вернулась из туристической поездки, а теперь чувствует себя плохо.

Выдуманная история про "заражение" обернулась протоколом

Полицейские выехали по указанному адресу, но на месте выяснилось, что хозяйка жилища более полугода не покидала пределы страны, чувствует себя хорошо и за помощью не обращалась.

"В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что от имени новокузнечанки в "скорую помощь" звонила ее 35-летняя знакомая. Она призналась, что из мести выдумала историю о болезни приятельницы, которая, якобы, долгое время не возвращала ей долг", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении нарушительницы составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Кроме того, ей, возможно будет предъявлен иск о возмещении затрат, понесенных на отработку подобных сообщений.

Ранее "Правда.ру" рассказывала о том, что жительницу Югры будут судить за распространение фейков про коронавирус.

Темы фейк полиция новокузнецк коронавирус
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