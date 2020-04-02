В Новокузнецке женщина позвонила в полицию и рассказала, что ее знакомая заболела коронавирусом. Таким образом она решила отмстить ей за невыплату долга.
В полицию обратились медики местной станции "скорой помощи". Они рассказали, что приняли звонок от пациентки, которая рассказала, будто несколько дней назад вернулась из туристической поездки, а теперь чувствует себя плохо.
Полицейские выехали по указанному адресу, но на месте выяснилось, что хозяйка жилища более полугода не покидала пределы страны, чувствует себя хорошо и за помощью не обращалась.
"В результате дальнейшего разбирательства полицейские выяснили, что от имени новокузнечанки в "скорую помощь" звонила ее 35-летняя знакомая. Она призналась, что из мести выдумала историю о болезни приятельницы, которая, якобы, долгое время не возвращала ей долг", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
В отношении нарушительницы составлен протокол по ст. 19.13 КоАП РФ "Заведомо ложный вызов специализированных служб". Кроме того, ей, возможно будет предъявлен иск о возмещении затрат, понесенных на отработку подобных сообщений.
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