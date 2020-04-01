От рук преступников в России погибли более четырех тысяч человек

Как сообщает ТАСС со ссылкой на статистический отчет МВД, с начала 2020 года и по настоящий момент от рук преступников в России погибли более четырех тысяч и пострадали свыше шести тысяч человек.

"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 6,2 тыс. человек причинен тяжкий вред", — сообщили в МВД.

Ущерб от различных преступлений за три месяца 2020 года составил почти 53 млрд рублей

Большинство тяжких преступлений было совершено в городах и поселках городского типа. При этом количество погибших снизилось более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В МВД оценили и ущерб от совершенных преступлений. Он составил почти 53 млрд рублей, и это примерно на треть меньше, чем в первом квартале 2019 года.

Отмечается также, что доля тяжких и особо тяжких преступлений выросла и на данный момент составляет 28%. Половину же всех преступлений составляют хищения, а также кражи, мошенничества, грабежи и разбои.