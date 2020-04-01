Как сообщает ТАСС со ссылкой на статистический отчет МВД, с начала 2020 года и по настоящий момент от рук преступников в России погибли более четырех тысяч и пострадали свыше шести тысяч человек.
"В результате преступных посягательств погибли 4,3 тыс. человек, здоровью 6,2 тыс. человек причинен тяжкий вред", — сообщили в МВД.
Большинство тяжких преступлений было совершено в городах и поселках городского типа. При этом количество погибших снизилось более чем на 6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В МВД оценили и ущерб от совершенных преступлений. Он составил почти 53 млрд рублей, и это примерно на треть меньше, чем в первом квартале 2019 года.
Отмечается также, что доля тяжких и особо тяжких преступлений выросла и на данный момент составляет 28%. Половину же всех преступлений составляют хищения, а также кражи, мошенничества, грабежи и разбои.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.