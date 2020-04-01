Бригада “черных лесорубов” пойдет под суд в Ивановской области

Преступное сообщество, которое занималось незаконной вырубкой леса, нанесло ущерб государству на сумму свыше 34 миллионов рублей.

В общей сложности фигурантами уголовного дела стали 29 человек. Их обвиняют в незаконной рубке лесных насаждений на территории Ивановской области.

"Установлено, что преступная организация отличалась сложной и хорошо организованной внутренней структурой с распределением функциональных обязанностей. Злоумышленники действовали, разделившись на несколько самостоятельных бригад," — сообщили в пресс-службе МВД России.

Злоумышленники были хорошо технически оснащены: общались при помощи радиостанций, погрузку и перевозку проводили вечером и ночью, незаконный лес сбывали по подложным документам.

За незаконную рубку и сбыт древесины заведено более 40 уголовных дел

В отношении 29 задержанных "черных лесорубов" было заведено в общей сложности 44 уголовных дела за незаконную рубку и сбыт древесины, и организацию преступного сообщества.

В ходе обысков у обвиняемых изъяты тракторы, автотранспорт для заготовки и перевозки древесины, оборудованные прицепами-роспусками и гидроманипуляторами, а также квадроциклы, снегоходы, внедорожники и бензопилы.

"Уголовное дело направлено в Ивановский районный суд Ивановской области для рассмотрения по существу," — добавили в ведомстве.

Как ранее сообщала "Правда.ру" за сутки на территории России были ликвидированы 29 лесных пожаров.