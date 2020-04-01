На площади более 2,5 тысяч га были ликвидированы в России 29 лесных пожаров только за прошедшие сутки.
По данным на начало суток 1 апреля, на территории Российской Федерации действовало 13 лесных пожаров на площади около 750 га, по которым проводились работы по активному тушению, в том числе:
"На тушении лесных пожаров задействовано 532 человека и 122 единицы техники. На авиамониторинг задействовано четыре воздушных судна, на тушении — два воздушных судна," — сообщили в федеральном агентстве лесного хозяйства.
Особый противопожарный режим введен в девяти субъектах Российской Федерации: на всей территории Владимирской, Курской, Липецкой, Псковской областей, Республик Карачаево-Черкессия, Хакасия, в 11 муниципальных районах Тверской области, в девяти муниципальных районах Краснодарского края и восьми муниципальных районах Амурской области.
Напомним, что ранее "Правда.ру" сообщала о том, что в Россельхозе считают, что регионы не готовы к сезону лесных пожаров.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.