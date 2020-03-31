Москвичи должны будут использовать QR-код, чтобы выйти из дома

Для каждого выхода на улицу жители Москвы в скором времени должны будут получать QR-код от местных властей. Об этом сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на несколько осведомленных источников в столичной мэрии. Если у человека, обнаруженного патрулем на улице, отсутствует QR-код, его немедленно доставят домой под сопровождением.

Также столичные власти будут отслеживать перемещения жителей города с помощью телефонного биллинга, банковских операций и камер видеонаблюдения.