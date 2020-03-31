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Источник Правда.Ру

Житель Якутии убил четверых и при задержании ранил полицейского

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудники Следственного комитета в Республике Саха (Якутия) расследуют уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Якутска. Его подозревают в убийстве четырех человек, в том числе двоих детей, а также в посягательстве на жизнь полицейского.

Преступление произошло утром 29 марта. Мужчина с ножом пришел в дом к своему знакомому. Там в это время находились две женщины в возрасте 31 года и 66 лет, и два мальчика 5 и 8 лет. Всем им мужчина нанес множественные ножевые ранения, от которых потерпевшие скончались на месте.

Подозреваемого быстро установили, но во время задержания тот попытался скрыться, выпрыгнув из окна, а когда его настиг полицейский, ударил его ножом в предплечье.

"Сотрудника полиции госпитализировали, его жизни ничего не угрожает", — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Свою вину подозреваемый признал, его поместили в СИЗО.

По одной из версий, мотивом для жуткого преступления могла стать месть семье своего знакомого.

Как сообщают местные СМИ, ранее двое мужчин проходили по одному уголовному делу, связанному с распространением наркотиков. Вероятно, убийца не простил своему бывшему приятелю то, что он сообщил правоохранительным органам имена подельников.

Темы якутск убийство
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