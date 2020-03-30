В Сочи из отелей и гостиниц начали выселять туристов

В связи с постановлением о приостановке бронирования и заселения до 5 апреля включительно в Сочи из местных отелей и гостиниц начали выселять туристов: им придется покинуть курорт раньше запланированного срока.

Туристы, которые приобретали туры с авиабилетами, будут доставлены на чартерных рейсах.

Также отмечается, что клиентам компании "Библио-глобус", оплатившим проживание в этот период, вернут средства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии российских туристов выгоняют из отелей на улицу.