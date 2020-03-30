В связи с постановлением о приостановке бронирования и заселения до 5 апреля включительно в Сочи из местных отелей и гостиниц начали выселять туристов: им придется покинуть курорт раньше запланированного срока.
Туристы, которые приобретали туры с авиабилетами, будут доставлены на чартерных рейсах.
Также отмечается, что клиентам компании "Библио-глобус", оплатившим проживание в этот период, вернут средства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Индии российских туристов выгоняют из отелей на улицу.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.