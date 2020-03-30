29 марта в здании Банка России на Неглинной улице был обнаружен мертвым 51-летний водитель. Об этом сообщил "Московский комсомолец".
Медики совместно с криминалистами устанавливают причины его смерти. Примечательно, что шофер скончался сразу после выхода из коронавирусного карантина.
Водитель вышел на работу 27 марта. До этого ему пришлось пробыть на карантине из-за того, что его жена контактировала с родственниками, которые вернулись из-за границы.
Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что среди гостей вечеринки на дне рождения сестры Игоря Куртого Аллы паника.