Водитель Центробанка скончался сразу после выхода из карантина

29 марта в здании Банка России на Неглинной улице был обнаружен мертвым 51-летний водитель. Об этом сообщил "Московский комсомолец".

Медики совместно с криминалистами устанавливают причины его смерти. Примечательно, что шофер скончался сразу после выхода из коронавирусного карантина.

Водитель вышел на работу 27 марта. До этого ему пришлось пробыть на карантине из-за того, что его жена контактировала с родственниками, которые вернулись из-за границы.