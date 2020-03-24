В управлении ГИБДД по Тверской области сообщили об опрокидывании КамАЗа под Мигаловской развязкой. Инцидент произошел когда грузовик начал выполнять разворот. У него взорвалось заднее колесо. Это привело к тому, что КамАЗ опрокинулся на бок.
Водитель 1992 года рождения не пострадал. В его крови не было выявлено алкоголя или других запрещенных веществ. Грузовик ехал в Москву.
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