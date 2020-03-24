В Петрозаводске при ремонте дорог похитили почти 6 млн рублей

В Петрозаводске в процессе ремонта дорог подрядчики похитили около 6 млн рублей.

"Руководители двух компаний, которые занимались ремонтом дорог в Петрозаводске, обвиняются в похищении 5,7 млн рублей. В ходе следствия выяснилось, что они подменили образцы асфальта, полученные из кернов", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.

То есть подрядчики сдали работы по замене асфальта, которые были выполнены некачественно.

Дело передадут в суд, кроме того, готовится иск о взыскании причиненного ущерба.

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