Умерла пациентка "коронавирусной" больницы в Коммунарке

69-летняя пациентка инфекционной больницы в Коммунарке умерла вечером в понедельник, 23 марта.

Об этом первым сообщил "Московский комсомолец" со ссылкой на собственный источник в больнице. Официального подтверждения информации пока нет.

Коронавирус был диагностирован в больнице

По данным издания, пожилая женщина была несколько дней назад госпитализирована в 40-ю горбольницу с диагнозом "пневмония". Позже тест на коронавирус показал положительный результат, и больную 19 марта перевели в спецотделение.

По версии врачей, заразилась женщина коронавирусом от дочери, недавно ездившей в Португалию.

Причина смерти пациентки Коммунарки устанавливается

Сейчас медики выясняют причину смерти пациентки: убил ли ее коронавирус, или есть какая-то иная причина.

Напомним, это второй случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом в России. Ранее, как сообщала "Правда.Ру" скончалась 79-летняя жительница Москвы. Тогда вскрытие показало, что виной стал оторвавшийся тромб.