СМИ: дома у епископа Череповецкого нашли нарколабораторию

В громком скандале оказалось замешано российское православное духовенство: в квартире епархиального архиерея Флавиана, в миру — Максима Валериевича Митрофанова, в Петербурге сотрудники ФСБ обнаружили целую нарколабораторию и "готовые к употреблению препараты", изготовленные там.

Об этом сегодня сообщил портал "СеверИнформ".

По информации издания, в квартире, принадлежащей Митрофанову, проживал его близкий друг, 22-летний Каин Монтанелли, работающий в информационно-аналитическом отделе череповецкой епархии.

Нарколаборатория в квартире священнослужителя стала неожиданностью для правоохранителей, поскольку обыски на рабочем месте и дома у архиерея Флавиана проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье за мошенничество в особо крупных размерах.

Епископ вину отрицает

Сам отец Флавиан все сообщения СМИ об обысках и их результатах опровергает. Адвокаты епископа на запрос газеты "Наша Вологда" ответили, что

"информация о Епархиальном архиерее Митрофанове М. В. не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство".

Епископ отправлен Патриархом в монастырь