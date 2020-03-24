В громком скандале оказалось замешано российское православное духовенство: в квартире епархиального архиерея Флавиана, в миру — Максима Валериевича Митрофанова, в Петербурге сотрудники ФСБ обнаружили целую нарколабораторию и "готовые к употреблению препараты", изготовленные там.
Об этом сегодня сообщил портал "СеверИнформ".
По информации издания, в квартире, принадлежащей Митрофанову, проживал его близкий друг, 22-летний Каин Монтанелли, работающий в информационно-аналитическом отделе череповецкой епархии.
Нарколаборатория в квартире священнослужителя стала неожиданностью для правоохранителей, поскольку обыски на рабочем месте и дома у архиерея Флавиана проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по статье за мошенничество в особо крупных размерах.
Сам отец Флавиан все сообщения СМИ об обысках и их результатах опровергает. Адвокаты епископа на запрос газеты "Наша Вологда" ответили, что
"информация о Епархиальном архиерее Митрофанове М. В. не соответствует действительности и порочит его честь и достоинство".
"Но при этом Патриарх Кирилл уже отстранил епископа от управления епархией и отправил его на поселение в Павло-Обнорский монастырь", — пишет ИА "СеверИнформ".
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.