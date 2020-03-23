В Подмосковье задержали мужчину с партией синтетических наркотиков.

"На 111 км автодороги М-4 "Дон" полицейские остановили автомобиль, за рулем которого находился 30-летний житель Воронежа. В процессе досмотра в багажном отделении машины обнаружили пакет с кристаллическим веществом массой более 1 кг.

Анализ вещества показал, что это метилэфедрон", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.