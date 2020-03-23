В Ленобласти от удушья скончалась девушка, находившаяся на карантине

Во Всеволожском районе Ленинградской области от удушья умерла девушка.

"23 марта 51-летняя местная жительница деревни Аро услышала крики о помощи своей 17-летней дочери. Она недавно прилетела из Италии и находилась дома на карантине", — сообщили в правоохранительных органах.

Девушка с признаками удушья скончалась до приезда скорой помощи.

Оказалось, что в подвале дома из-за сломанного оборудования произошла утечка газа. Газом надышался и ее 41-летний отец. Но он отказался от госпитализации.