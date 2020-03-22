Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции опроверг сообщения СМИ об ужесточении карантина.

"Никакого жёсткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - сказано в сообщении штаба.