Оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции опроверг сообщения СМИ об ужесточении карантина.
"Никакого жёсткого карантина в ближайшее время вводиться не будет. Предпринимаемый в настоящее время комплекс мер достаточен и в полной мере соответствует текущему уровню распространения инфекции на территории страны", - сказано в сообщении штаба.
Также представители штаба рекомендовали представителям СМИ "более тщательнее" и "аккуратно" работать с источниками.
Китай вытащил на свет божий исследовательскую работу 2015 года о том, что коронавирус был создан учеными в сотрудничестве с американской армией.