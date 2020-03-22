Власти России рассматривают вариант ужесточения карантинного режима для более эффективной борьбы с распространением коронавируса нового типа. Об этом РИА Новости сообщил источник в правительстве.

"Скорость распространения инфекции в России математически соответствует ситуации в таких странах, как Испания, Германия, Франция, Великобритания. Это прирост от 27% до 33% ежедневно при сопоставимом количестве заболевших. Для выхода России на траекторию стран, относительно успешно сдерживающих распространение инфекции, таких как Сингапур, Япония, Южная Корея, требуется предпринять решительные меры по карантину, выявлению и наращиванию тестирования контактировавших с заболевшими и их последующей изоляции", - рассказал источник.