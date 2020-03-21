Сотрудникам МЧС, которые пытаются ликвидировать пожар на складе алюминиевого завода подмосковном посёлке Каналстрой, помогут два вертолета Ка-32. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составляет 25 тысяч квадратных метров.
"Для тушения пожара вылетел вертолёт МЧС России Ка-32", - сообщили в ведомстве.
Вертолет оборудован водосливным устройством ёмкостью пять тонн. Второй вертолет также готовится к вылету.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.