Для тушения пожара в Подмосковье привлекли два вертолета Ка-32

Сотрудникам МЧС, которые пытаются ликвидировать пожар на складе алюминиевого завода подмосковном посёлке Каналстрой, помогут два вертолета Ка-32. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. Площадь пожара составляет 25 тысяч квадратных метров.

"Для тушения пожара вылетел вертолёт МЧС России Ка-32", - сообщили в ведомстве.

Вертолет оборудован водосливным устройством ёмкостью пять тонн. Второй вертолет также готовится к вылету.