Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после возвращения из Испании успела пообщаться более чем с 500 людьми. Свою поездку в Испанию медик скрыла. Позже Санникова почувствовала недомогание и была госпитализирована, именно тогда и вскрылась правда.
Врачи проверили более 500 человек, с которыми контактировала Санникова, симптомы коронавируса были найдены у 11 человек.
"Ситуация находится под контролем. Пациентка жива, врачи оценивают ее состояние, как состояние средней степени тяжести, она проходит лечение по всем стандартам, которые необходимы. В настоящее время пациентка находится в реанимационном отделении инфекционной больницы по подозрению. Подтверждение окончательно будет сделано в ближайшее время. Анализы предоставлены в новосибирский центр и, соответственно, в установленные сроки мы ее получим", - сообщила заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Ольга Дроздецкая.
Журналисты чешского издания iDNES.cz выразили недоумение поведением российских властей в ситуации с коронавирусом.