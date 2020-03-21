Главный инфекционист Ставрополья скрыла поездку в Испанию

Главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова после возвращения из Испании успела пообщаться более чем с 500 людьми. Свою поездку в Испанию медик скрыла. Позже Санникова почувствовала недомогание и была госпитализирована, именно тогда и вскрылась правда.

Врачи проверили более 500 человек, с которыми контактировала Санникова, симптомы коронавируса были найдены у 11 человек.