В США преступники угнали фуру с туалетной бумагой

В Северной Каролине (США) преступники угнали фургон для перевозки 8164 килограммов туалетной бумаги.

"Сотрудники полиции остановили машину. Преступники арестованы. Кроме туалетной бумаги, в фургоне нашли бумажные полотенца, которые сейчас также пользуются спросом", — сообщает Fox News.

В настоящее время в США коронавирус диагностирован у 16,5 тысяч человек, жертвами заболевания стали 225 человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Австралии из общественных туалетов воруют мыло и туалетную бумагу.