В съемной квартире в Серпухове нашли брошенного мальчика с запиской

В подмосковном Серпухове в одной из квартире обнаружили двухлетнего ребенка. Он находился в квартире один, с ним была записка, в которой было написано, чтобы мальчика передали полиции.

"В настоящее время ребенка находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в полиции.

Сотрудники полиции выяснили, что квартиру снимала 21-летняя девушка из Магадана. Она проживала вместе во своим знакомым.

Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что отец бросил двоих детей в аэропорту Москвы.