В подмосковном Серпухове в одной из квартире обнаружили двухлетнего ребенка. Он находился в квартире один, с ним была записка, в которой было написано, чтобы мальчика передали полиции.
"В настоящее время ребенка находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает", — сообщили в полиции.
Сотрудники полиции выяснили, что квартиру снимала 21-летняя девушка из Магадана. Она проживала вместе во своим знакомым.
Проводится проверка всех обстоятельств происшествия.
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