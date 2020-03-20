На сегодняшний день в боткинской больнице в Санкт-Петербурге находится 321 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию, в том числе 18 детей. У 9 человек диагноз подтвержден.
В оперштабе сообщили, что за минувшие сутки было госпитализировано 47 человек, выписано 40.
В четверг по телефону 112 поступило 1555 звонков по вопросам, связанным с коронавирусом.
В службу скорой помощи направили 1109 обращений.
Ранее эксперты назвали пять причин, почему Россия спокойна во время пандемии коронавируса.
Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.